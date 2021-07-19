Абрамченко: лидерами по темпам проведения мусорной реформы являются 13 регионов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Регионами-лидерами по темпам проведения реформы обращения с отходами являются Московская, Нижегородская, Тюменская, Саратовская области и еще девять субъектов России. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Мы договорились с комиссией Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы", с Глебом Сергеевичем Никитиным, составить рейтинг регионов. Выделить субъекты, которые смогут завершить все мероприятия к 2024 году, и регионы, которые находятся в зоне риска, по которым потребуются дополнительные меры регулирования. К числу регионов-лидеров я уже сегодня могу отнести 13 субъектов Российской Федерации", - заявила она на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина.

Абрамченко отметила, что среди лидеров Московская, Нижегородская, Тюменская, Саратовская, Мурманская, Тульская, Курская, Астраханская, Калининградская, Сахалинская, Пензенская, Ярославская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

По ее словам, сейчас четверть жителей России имеет возможность пользоваться системами раздельного сбора отходов. "Уровень охвата населения раздельным сбором на текущий момент составляет 25%. Всего закуплено 146 тысяч контейнеров для раздельного сбора. До 2024 года потребуется закупить еще 753 тысячи контейнеров. В этом году помогаем регионам с закупкой контейнеров на один миллиард рублей. Сейчас такой проект акта правительства направлен на согласование трехсторонней комиссией", - сказала Абрамченко.