Мишустин: объем российской техники для медицинской реабилитации должен составить 50%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Не менее половины оборудования в отделениях и центрах медицинской реабилитации в РФ через 10 лет должна составлять техника российского производства, сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин.

"Планируем модернизировать систему медицинской реабилитации <…>, чтобы через 10 лет все отделения и центры медицинской реабилитации были оснащены современным оборудованием. Не менее половины техники будет российского производства", - сказал Мишустин, выступая на Совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Также, по словам премьера, для удобства россиян будет опубликован перечень организаций, где они смогут пройти реабилитацию после заболеваний.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и реализацию программы развития в стране медицинской реабилитации на 2021-2026 годы.