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Абрамченко: инвентаризацию объектов накопленного вреда в РФ нужно завершить в 2022 году

Результаты инвентаризации будут собраны в реестр, отметила вице-премьер

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что инвентаризацию всех объектов накопленного вреда в России необходимо завершить в следующем году.

"Эту работу по всем субъектам нужно завершить в 2022 году. Результаты инвентаризации будут собраны в реестр, будет дана оценка влияния каждого объекта на здоровье людей и на окружающую среду. Исходя из этих приоритетов мы начнем ликвидацию", - заявила она на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента Владимира Путина.

По словам Абрамченко, в настоящее время удалось собрать информацию о 29 тыс. объектов. Первые из затонувших кораблей, подлежащих инвентаризации, поднимут в Магаданской области и на Камчатке.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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