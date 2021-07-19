Путин поручил Хуснуллину поддержать регионы при реконструкции школ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин рассчитывает, что вице-премьер Марат Хуснуллин окажет регионам поддержку при реализации программы реконструкции школ.

"С 2022 года у нас должна быть запущена программа реконструкции и капитального ремонта школ. Я бы попросил вас тоже там, где необходимо, тоже подключаться и помочь регионам в этой масштабной работе. Это очень важно, имею в виду, что у нас сохраняется риск сохранения третьих смен", - сказал президент, обращаясь к зампреду правительства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник.

Путин призвал особое внимание обратить на те регионы, где достаточно большое количество детей дошкольного возраста. "Это примерно четыре-пять регионов. Там, кстати говоря, в основном в третью смену дети и ходят. Нужно обратить на них внимание, чтобы привести там все в нормативное состояние", - сказал президент.