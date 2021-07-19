Суд Петербурга зарегистрировал коллективный иск о переименовании исторической улицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал коллективный иск, в котором истцы оспаривают постановление правительства города о переименовании исторической улицы в Невском районе Петербурга - Смоляной улицы (до 26 апреля - ул. Книпович), а также просят вернуть старые подписи на карты и таблички на домах. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд зарегистрировал коллективное административное исковое заявление 31 административного истца о признании незаконным действия правительства Петербурга при принятии постановления от 26 апреля 2021 года №246 "О возвращении исторического наименования ул. Книпович", об обязании административного ответчика принять меры ликвидации последствий реализации оспариваемого постановления: вернуть наименование улицы Книпович на карты, таблички с названием улицы на фасады домов и так далее", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, заинтересованными лицами со стороны ответчика по делу указаны митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, администрация Невского района, православная местная религиозная организация "Приход храма иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость (с грошиками)".

"В части признания недействующим постановления правительства Санкт-Петербурга от 26 апреля 2021 года №246 заявление оставлено без движения до 2 августа 2021 года. В остальной части - возвращено истцам", - отмечается в сообщении.

Смоляная улица расположена в Невском районе Санкт-Петербурга. Название Смоляная связано с тем, что на данной территории с XVIII века находились смоляные амбары. В 1976 года улицу переименовали в честь революционерки Лидии Книпович. 26 апреля 2021 года вернули историческое название Смоляная улица.