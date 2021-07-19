Путин поручит полпредам включиться в подготовку типовых проектов ликвидации свалок

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Полномочные представители главы государства в федеральных округах должны будут включиться в работу по подготовке типовых проектов ликвидации несанкционированных свалок в границах городов. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

На мероприятии вице-премьер РФ Виктория Абрамченко напомнила о том, что к 2024 году в стране должна быть ликвидирована 191 несанкционированная свалка в границах городов. Однако, по ее словам, сейчас регионы "буксуют" с проектно-сметной документацией для этого. Как отметила вице-премьер, особенно острые проблемы возникают с ценообразованием - расхождение в стоимости по типовым объектам доходит до 30 раз. Поэтому сейчас стоит задача сделать "типизацию свалок" и далее определять стоимость рекультивации исходя из конкретных нормативов, добавила Абрамченко.

Президент в ответ поинтересовался, какая помощь нужна в этой работе. "Может быть, подключить полпредов, чтобы вам помогли в работе с руководителями регионов?" - спросил он. Получив утвердительный ответ, Путин добавил: "Договорились".