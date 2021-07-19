Граждане оформили более 450 млн обращений через портал госуслуг с начала года

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Портал госуслуг обработал свыше 450 млн обращений с начала года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции.

"80 млн наших граждан зарегистрированы на портале госуслуг. Начиная с прошлого года через портал госуслуг обработано свыше 450 млн обращений", - сказал он.

Чернышенко также отметил, что за это время было оформлено более 40 млн заявлений на социальные выплаты, льготы и пособия. Было выдано 1,5 млн сертификатов на материнский капитал.