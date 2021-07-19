Около 2,5 млн граждан РФ записались на вакцинацию через портал Госуслуг

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Около 2,5 млн россиян записались на вакцинацию через портал Госуслуг за все время действия сервиса онлайн-записи на вакцинацию, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое в режиме видеоконференции провел президент РФ Владимир Путин.

"Около 2,5 млн граждан запивались на вакцинацию. Более 15 млн получили электронные сертификаты", - сказал Чернышенко.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции через портал госуслуг открылась 31 января. С 18 января услуга работала в тестовом режиме, позволяя регионам отлаживать взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом Госуслуг.