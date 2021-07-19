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Около 2,5 млн граждан РФ записались на вакцинацию через портал Госуслуг

Более 15 млн получили электронные сертификаты

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Около 2,5 млн россиян записались на вакцинацию через портал Госуслуг за все время действия сервиса онлайн-записи на вакцинацию, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое в режиме видеоконференции провел президент РФ Владимир Путин.

"Около 2,5 млн граждан запивались на вакцинацию. Более 15 млн получили электронные сертификаты", - сказал Чернышенко.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции через портал госуслуг открылась 31 января. С 18 января услуга работала в тестовом режиме, позволяя регионам отлаживать взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом Госуслуг.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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Кроме того, запускается платформа университетского технологического предпринимательства, которая позволит вовлечь молодежь в продвижение собственных идей, разработок, создание конкретных продуктов, решений для рынка, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко
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