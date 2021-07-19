Около 30 тыс. жителей на западе ФРГ остаются без электричества из-за наводнения

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Около 30 тыс. жителей на западе Германии остаются без электричества из-за последствий разрушительного наводнения. Об этом в понедельник сообщила крупнейшая энергетическая компания ФРГ E.ON, дочерним предприятием которой является фирма Westnetz.

"Число людей, остающихся без электричества в зоне, обслуживаемой дочерней компанией E.ON Westnetz, сократилось за несколько дней с 200 тыс. до 30 тыс. в понедельник днем," - отмечается в сообщении. При этом уточняется, что "точное количество определить очень сложно из-за огромных разрушений и эвакуации".

В пятницу компания Westenergie объявила, что более 100 тыс. жителей в Северном Рейне - Вестфалии и Рейнланд-Пфальце остались без электричества из-за наводнения. Причем на пике катастрофы, по ее данным, около 200 тыс. граждан не получали электроэнергию.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли более 160 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.