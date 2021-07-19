Путин потребовал контролировать исполнение предприятиями соглашений по снижению выбросов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Власти должны контролировать исполнение предприятиями подписанных с ними соглашений о квотировании вредных выбросов в атмосферный воздух. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

На мероприятии главе государства доложили о том, как реализуются данные им по этому вопросу поручения. Ему рассказали в том числе о том, что власти подписали с компаниями 33 соглашения по ограничению вредных выбросов.

"Контроль нужно наладить, контроль должен быть над действием [соглашений]. Иначе работать не будет", - подчеркнул Путин, заслушав доклад.

Глава государства заверил, что понимает: подписать такие документы было непросто. Но еще сложнее - исполнить их и проконтролировать это, считает он. "Что мы, не знаем, как это происходит? Вот работали-работали, писали-писали. Важно же не то, что на бумаге написано. Важно, что в воздухе летает", - заметил президент.

По его словам, "ничего такого нет" в том, чтобы обязать компании ставить регистраторы выбросов на трубах. "Зато будет понятна сразу объективная картина. И никакого удорожания в конечном итоге продукции не будет, все это ерунда, ничего здесь такого страшного нет. Лучше все оборудовать соответствующей техникой, чем потом штрафы платить многомиллиардные", - добавил Путин.

Он также обратил внимание на слова о возможном расширении списка городов, где будут квотировать выбросы, с 12 до 48. "Понятно, что мы и этими городами не должны ограничиваться - у нас программа гораздо более широкая", - указал глава государства.

О квотах на выбросы

В настоящее время квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют в 12 городах - Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Эти города должны к 2024 году снизить объем вредных выбросов на 20%. Совет Федерации в конце июня одобрил закон, который наделяет правительство РФ правом расширять практику введения квот на все города с сильным уровнем загрязнения воздуха.

В начале июля глава государства дал правительству поручение "представить предложения, касающиеся совершенствования методологии измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с использованием данных инструментального контроля". Указание необходимо выполнить до 1 ноября 2021 года.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах. На эти цели выделено более 500 млрд рублей.