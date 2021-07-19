{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин призвал учитывать мнение профсоюзов, рассматривая вопрос об объединении соцфондов

Руководитель Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова ранее призвал лучше проработать этот вопрос

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что решение по возможному объединению Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования будет приниматься в диалоге с социальными партнерами, в том числе профсоюзами.

Так он прокомментировал выступление на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам руководителя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, который призвал лучше проработать этот вопрос.

Глава государства обратил внимание на то, что правительство давно обсуждает эти вопросы. "Но надеюсь так же, как по другим фундаментальным проблемам, решение окончательное будет приниматься только в диалоге с социальными партнерами, имею в виде в том числе и мнение профсоюзов", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 190 млн
Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 33 723 155, далее следуют Индия (31 144 229) и Бразилия (19 342 448)
Читать полностью