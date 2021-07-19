Канада откроет границу для всего мира 7 сентября

ОТТАВА, 19 июля. /ТАСС/. Власти Канады откроют государственные границы для полностью вакцинированных американцев 9 августа, для граждан других стран мира - 7 сентября. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

"С 9 августа полностью вакцинированные граждане США смогут въехать в Канаду, - сказал он. - 7 сентября мы откроем с определенными требованиями наши границы для полностью вакцинированных граждан других стран". Блэр добавил, что полностью вакцинированным иностранцам не нужно будет проходить 14-дневный карантин.

Канадский Минздрав также изучает списки вакцин от нового коронавируса, которые Всемирная организация здравоохранения считает безопасными и эффективными, на предмет возможного допуска привитых ими канадских граждан и иностранцев, сообщила журналистам глава канадского Минздрава Патрисия Хайду.

"Мы должны быть осторожны с тем, [с какими] вакцинами мы сможем принимать на границе, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы знаем, что у ВОЗ есть списки вакцин, которые они рассматривают в качестве безопасных и эффективных, и мы изучаем эти данные".

Согласно решению властей, в Канаду могут приезжать иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации препаратами компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnsonь и AstraZeneca как минимум за 14 дней до въезда в страну. Именно эти вакцины ранее были одобрены канадским Минздравом. Кроме того, с 9 августа детям до 12 лет не нужно будет проходить двухнедельный карантин по прибытии в Канаду. Также с 9 августа Канада открывает все свои крупные международные аэропорты (на данный момент международные рейсы осуществляются только в Ванкувер, Калгари, Монреаль и Торонто).

Канадская граница закрыта для иностранных граждан, в том числе граждан США, с марта 2020 года. Согласно действующим правилам, въезжающие в страну канадцы должны проходить 14-дневный карантин и сдавать ПЦР-тесты за свой счет. С 5 июля власти смягчили ограничительные меры при пересечении государственной границы для полностью вакцинированных канадцев, а также имеющих вид на жительство иностранцев. Это позволит гражданам, которые завершили курс вакцинации препаратами компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnsonь и AstraZeneca избежать прохождения 14-дневного карантина.