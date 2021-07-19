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Пандемия COVID-19

ВОЗ рекомендовала кормящим матерям прививаться от коронавируса

По данным организации, младенцы в таких случаях не только не подвергаются риску, но даже могут получить защиту от вакцины
© Дмитрий Моргулис/ТАСС, архив

ЖЕНЕВА, 19 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала кормящим матерям вакцинироваться от коронавируса. Как сообщила в понедельник женевская штаб-квартира организации, стратегическая консультативная группа ВОЗ по иммунизации на своем заседании пришла к выводу, что младенцы в таких случаях не только не подвергаются риску, но даже могут получить защиту от вакцины, которой привиты их матери.

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"Ряд краткосрочных исследований предполагают, что нет никакого риска для детей вследствие иммунизации кормящих матерей. Кроме того, первые ограниченные данные дают основания считать, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку", - констатировали в ВОЗ. В этой связи эксперты "не рекомендуют прекращать из-за вакцинации кормление грудью".

Группа ВОЗ по иммунизации рекомендовала включить беременных женщин и детей с сопутствующими заболеваниями в одну из приоритетных групп для иммунизации от коронавируса. В ВОЗ напомнили, что "беременные женщины подвергаются более серьезному риску тяжелого протекания инфекции". В свою очередь дети с сопутствующими заболеваниями должны быть включены в число приоритетно вакцинируемых, когда высок уровень передачи вируса в общине или же существует риск "формирования кластеров" заражения.

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ШвейцарияПандемия COVID-19
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