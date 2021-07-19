Гидрометцентр сообщил, что погода в Москве прояснится к 21 июля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Облачность начнет рассеиваться в Москве во вторник во второй половине дня, а в среду уже будет преимущественно без осадков и переменная облачность, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже во второй половине дня во вторник облачность будет рассеиваться, существенных осадков уже не ожидается, лишь небольшие дождики. В среду, четверг будет преимущественно без осадков и переменная облачность", - рассказал он.

По данным Гидрометцентра, во вторник днем прогнозируется 25-27 градусов тепла, в среду - 24-26 градусов тепла, в четверг - 22-24 градуса тепла, в пятницу - 19-24 градуса тепла.