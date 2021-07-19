{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гидрометцентр сообщил, что погода в Москве прояснится к 21 июля

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода ожидается без осадков, но с переменной облачностью

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Облачность начнет рассеиваться в Москве во вторник во второй половине дня, а в среду уже будет преимущественно без осадков и переменная облачность, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже во второй половине дня во вторник облачность будет рассеиваться, существенных осадков уже не ожидается, лишь небольшие дождики. В среду, четверг будет преимущественно без осадков и переменная облачность", - рассказал он.

По данным Гидрометцентра, во вторник днем прогнозируется 25-27 градусов тепла, в среду - 24-26 градусов тепла, в четверг - 22-24 градуса тепла, в пятницу - 19-24 градуса тепла.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 190 млн
Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 33 723 155, далее следуют Индия (31 144 229) и Бразилия (19 342 448)
Читать полностью