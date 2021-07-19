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В Братиславе уровень воды в Дунае поднялся вдвое выше нормы

Это произошло из-за ливней, которые в последние дни обрушились на западные регионы Австрии и Германию

ПРАГА, 19 июля. /ТАСС/. Уровень воды в Дунае в центре Братиславы поднялся в понедельник до отметки 730 см, что почти в два раза выше нормы. Это произошло из-за ливней, которые в последние дни обрушились на западные регионы Австрии и Германию, где в горах Шварцвальда в федеральной земле Баден-Вюртемберг берет начало крупнейшая река в странах Евросоюза. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

В столичном районе Девин вода из Дуная вылилась на Славянскую набережную. Между тем, согласно данным ТВ, подъем воды в реке уже прекратился. Эксперты прогнозируют, что угроза наводнения миновала.

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