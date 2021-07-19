ФСБ утвердит список военных сведений, запрещенных к передаче иностранным государствам

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ряд военных сведений, не относящихся к гостайне, но которые могут навредить интересам России, запретят передавать иностранным государствам, следует из проекта приказа директора ФСБ, размещенном на официальном портале правовой информации.

"Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

Сведения делятся на военные, не содержащее гостайну, и военно-производственные, не содержащие гостайну. Полный список таких сведений включает 61 пункт.

Среди них - сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финансовом обеспечении войск, а так же о преступлениях в армии и ее моральном состоянии. Также целый ряд пунктов посвящен защите информации об отечественной космической программе.