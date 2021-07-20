В России отмечают Курбан-байрам

В ряде регионов страны из-за роста числа заразившихся коронавирусом мусульманам рекомендуют отметить праздник в кругу семьи. В Москве и Московской области уже второй год подряд традиционное приношение в жертву животных, а также праздничная молитва пройдут в онлайн-формате без прихожан, желающие смогут посмотреть трансляцию ритуала, молитв и обращений духовных лидеров.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. В 2021 году праздник состоится 20 июля. Региональные духовные управления самостоятельно будут принимать решение о формате проведения праздничных молитв с учетом эпидемиологической обстановки.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Один из главных мусульманских праздников - Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - отметят в регионах России с соблюдением противоэпидемиологических мер из-за пандемии коронавируса. В ряде субъектов из-за ограничительных мер праздник пройдет в режиме онлайн, а коллективные молитвы состоятся на открытом воздухе, рассказали ТАСС в региональных муфтиятах.

"Мы у верующих прихожан принимаем онлайн-заказы через соцсети, через знакомых и, в зависимости от количества запросов, мы приступаем к выполнению заказов. На праздник Курбан-байрам в эти три дня - 20, 21 и 22 июля - наши прихожане будут наблюдать [ритуал] онлайн", - сказал имам Вадим Петров.

В Северной столице, на Дальнем Востоке в Забайкальском крае, в центральной части страны, Тамбовской области, при отмене массовых мероприятий служители мечетей будут читать праздничную молитву без прихожан, также праздник будет транслироваться по ТВ и в интернете.

Молитвы с ограничениями

В регионах, где позволяет эпидемиологическая обстановка, коллективные молитвы решили провести с учетом мер безопасности. В Крыму во всех мечетях состоятся праздничные богослужения, здесь прихожанам будет необходимо использовать индивидуальные коврики для намаза, защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Такие же меры примут в мечетях Кабардино-Балкарии, Ростовской области, Татарстана. "Противоэпидемические правила будут обязаны соблюдать все - и в мечетях, и в местах заклания. При этом в помещениях мечетей допустима максимальная заполняемость не более 100 человек. В случае, если площадь мечети не вместит всех желающих, совершить гает-намаз (праздничный намаз) и послушать праздничную проповедь можно будет на примечетской территории на открытом воздухе", - рассказал заммуфтия Татарстана, казый Равиль хазрат Зуферов.

В Чечне также будут открыты мечети, однако посетить их для совершения коллективной молитвы смогут только верующие, прошедшие вакцинацию от коронавируса. В Башкирии, напротив, желающим прийти на богослужения не придется предъявлять результаты тестов, справку о вакцинации или другие документы. Мечети будут работать с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, но без других ограничений.

В Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Ингушетии антиковидные меры предполагают посещение мечетей для коллективных молитв ограниченного числа людей, но для того, чтобы все желающие могли совершить праздничный намаз перед мечетями организуют специальные площадки на открытом воздухе.

Помощь нуждающимся

При этом в регионах решили не отказываться от традиционной раздачи продуктов нуждающимся - ее жителям будут доставлять домой с соблюдением противоэпидемиологических норм. В Адыгее, которая вошла в пятерку регионов страны, где фиксируются наиболее серьезные темпы заболеваемости COVID-19, мясо жертвенных животных волонтеры развезут по домам нуждающихся. "В мечетях и на прилегающих к ним территориях коллективные молитвы, приуроченные к празднику Ид аль-Адха, проводиться не будут. Нам пришлось отменить и всеми любимые детские праздники, но дети, конечно же, не останутся без подарков - мы также передадим их адресно", - сообщил ТАСС заместитель муфтия Адыгеи и Кубани Ибрагим Шхалахов.

В Чечне Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова закупил 70 голов крупного рогатого скота для раздачи мяса всем нуждающимся. В Татарстане благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман региона планирует раздать около 25 тонн жертвенного мяса. Тонну мяса раздадут нуждающимся и в Дагестане от имени врио главы региона Сергея Меликова.

В Ингушетии малообеспеченным семьям, многодетным, а также инвалидам и семьям сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, раздали более 1,5 тысячи овец.

"Весь скот был закуплен по поручению главы региона на средства национального фонда развития региона, куда руководитель субъекта отчисляет свою зарплату. Муниципалитетами были составлены списки, по которым и велась адресная раздача мелкого рогатого скота. Это семьи, которые своими силами не смогли бы совершить обряд жертвоприношения и приобрести жертвенное животное", - сказали ТАСС в пресс-службе главы региона.