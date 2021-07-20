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Пандемия COVID-19

Молитву об избавлении от коронавируса включат в празднование Курбан-байрама

По словам зампредседателя Совета муфтиев России Рушана Аббясова, в 2020 году от вируса скончались имамы и священнослужители

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Дополнительная молитва и отдельный пункт в проповеди о сохранении здоровья и избавлении от коронавируса включат в духовную программу празднования Курбан-байрама, который мусульмане в нынешнем году отмечают 20 июня. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Совета муфтиев России, член президиума Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

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"С прошлого года, когда эта эпидемия началась, мы потеряли имамов, священнослужителей, муфтиев, которые не смогли, к сожалению, вылечиться после этого заболевания. Безусловно, дополнительная молитва, она будет посвящена этому, мы будем молиться о скорейшем выздоровлении, скорейшей нормализации ситуации, и, конечно, об этом будет сказано в проповедях наших имамов еще раз. Я сам тоже готовил проповедь, и мы добавили отдельный пункт, посвященный теме заболевания и тому, что Всевышний дает нам здоровье, которое мы должны беречь и предпринимать для этого все необходимые меры", - сказал Аббясов.

Он напомнил, что праздничные намазы (молитвы) в Москве и Московской области, а также в ряде регионов, где сложная эпидемическая ситуация, пройдут в онлайн-режиме.

Обращение главы ДУМ РФ

Также об особенностях нынешнего празднования Курбан-байрама сообщил в своем праздничном обращении к верующим председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин.

"И в нынешний год, когда по причине коронавирусной пандемии верующие нашей страны, как и многие другие на планете, не имеют возможности совершить хадж, я призываю направить эту энергию на благо общины, на решение ее насущных потребностей", - говорятся в обращении муфтия.

Глава ДУМ РФ также сообщил, что обращается с молитвами к Всевышнему о даровании всем "крепкого здоровья, семейного счастья и общего благополучия, успехов во всех добрых делах, а нашему Отечеству - мира, стабильности и процветания, преодоления всех испытаний, среди которых и испытание опасной болезнью".

О праздновании Курбан-байрама

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом - в этом году пройдет 20 июля. Традиционно он отмечается массовой молитвой в мечетях и хаджем в Мекку, который в этом году также недоступен для большинства мусульман из-за закрытых границ Саудовской Аравии.

О возможности проведения праздника Курбан-байрама в онлайн-формате в ДУМ РФ сообщили в конце июня, если напряженная эпидемическая ситуация сохранится. Также председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин принял решение не допускать до работы сотрудников и служителей мечетей без прививки от COVID-19.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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