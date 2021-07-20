Молитву об избавлении от коронавируса включат в празднование Курбан-байрама

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Дополнительная молитва и отдельный пункт в проповеди о сохранении здоровья и избавлении от коронавируса включат в духовную программу празднования Курбан-байрама, который мусульмане в нынешнем году отмечают 20 июня. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Совета муфтиев России, член президиума Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

"С прошлого года, когда эта эпидемия началась, мы потеряли имамов, священнослужителей, муфтиев, которые не смогли, к сожалению, вылечиться после этого заболевания. Безусловно, дополнительная молитва, она будет посвящена этому, мы будем молиться о скорейшем выздоровлении, скорейшей нормализации ситуации, и, конечно, об этом будет сказано в проповедях наших имамов еще раз. Я сам тоже готовил проповедь, и мы добавили отдельный пункт, посвященный теме заболевания и тому, что Всевышний дает нам здоровье, которое мы должны беречь и предпринимать для этого все необходимые меры", - сказал Аббясов.

Он напомнил, что праздничные намазы (молитвы) в Москве и Московской области, а также в ряде регионов, где сложная эпидемическая ситуация, пройдут в онлайн-режиме.

Обращение главы ДУМ РФ

Также об особенностях нынешнего празднования Курбан-байрама сообщил в своем праздничном обращении к верующим председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин.

"И в нынешний год, когда по причине коронавирусной пандемии верующие нашей страны, как и многие другие на планете, не имеют возможности совершить хадж, я призываю направить эту энергию на благо общины, на решение ее насущных потребностей", - говорятся в обращении муфтия.

Глава ДУМ РФ также сообщил, что обращается с молитвами к Всевышнему о даровании всем "крепкого здоровья, семейного счастья и общего благополучия, успехов во всех добрых делах, а нашему Отечеству - мира, стабильности и процветания, преодоления всех испытаний, среди которых и испытание опасной болезнью".

О праздновании Курбан-байрама

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом - в этом году пройдет 20 июля. Традиционно он отмечается массовой молитвой в мечетях и хаджем в Мекку, который в этом году также недоступен для большинства мусульман из-за закрытых границ Саудовской Аравии.

О возможности проведения праздника Курбан-байрама в онлайн-формате в ДУМ РФ сообщили в конце июня, если напряженная эпидемическая ситуация сохранится. Также председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин принял решение не допускать до работы сотрудников и служителей мечетей без прививки от COVID-19.