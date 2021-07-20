В Бурятии число самозанятых за полгода увеличилось вдвое

УЛАН-УДЭ, 20 июля. /ТАСС/. Число самозанятых в Бурятии за полгода увеличилось в два раза, до 6,6 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского министерства промышленности, торговли и инвестиций.

"С начала года число самозанятых граждан в Бурятии увеличилось в два раза. По состоянию на первое января 2021 года было зарегистрировано 3 395 самозанятых граждан, на 1 июня 2021 года - 6 652", - сообщили в пресс-службе.

Самозанятые могут рассчитывать на господдержку по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"1 июля 2020 года вступил в силу закон Республики Бурятия о самозанятых, который позволяет легализовать деятельность тех, кто работал сам на себя. По итогам 2020 года поступления от налога на профессиональный доход составили более 1 млн рублей, - отметили в министерстве. - С начала года в Бурятии оказано 88 консультаций самозанятым гражданам по вопросам регистрации, началу ведения бизнеса, системе налогообложения".

Помощь самозанятым оказывают в центре "Мой бизнес". Специалисты центра помогают в SMM-продвижении, создании видеороликов и рекламных баннеров. Самозанятые могут также рассчитывать на гарантийную поддержку. По данным республиканского агентства занятости, уровень регистрируемой безработицы в Бурятии снизился с 6,7% в 2020 году до 1,6% в 2021 году, в том числе за счет увеличения числа самозанятых.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией потребовала пересмотра некоторых его составляющих. Обновленный нацпроект ориентирован на сопровождение бизнеса на всех этапах развития - от самозанятых до средних компаний.