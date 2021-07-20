Звание "Ветеран труда Сахалинской области" предложили сохранять при переезде из региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы намерены сохранить ежемесячные социальные выплаты из регионального бюджета для ветеранов труда в случае, если они переедут жить в другой регион, сообщили журналистам в пресс-службе парламента.

Звание "Ветеран труда Сахалинской области" присуждается жителям, которые отработали в особых климатических условиях более 35 лет. Проживая в области, они получают ежемесячную выплату размером 1 360 руб. (одна из самых высоких в стране). Сейчас при переезде в другие регионы выплаты прекращаются.

"Проектом закона <...> устанавливается, что сахалинцы и курильчане, имеющие звание "Ветеран труда Сахалинской области" и выезжающие на постоянное проживание в другие субъекты Российской Федерации, сохраняют [ежемесячные] социальные выплаты", - сообщили в пресс-службе думы.

Выплаты предлагается обеспечивать из бюджета Сахалинской области. Кроме того, предполагается, что на возобновление выплат также смогут рассчитывать и те, кто переехал из региона ранее. Для этого они должны обратиться в Министерство соцзащиты Сахалинской области любым удобным способом - лично, через сайт госуслуг, по почте, уточнили в думе. Депутаты на заседании комитета по соцполитике поддержали законопроект и рекомендовали его принять на ближайшем заседании в первом чтении. По мнению депутатов, переезд не должен влиять на степень значимости вклада каждого регионального ветерана труда в развитие страны и островной области.

По информации пресс-службы, в 2021 году из областной казны дополнительно потребуется еще 9 млн рублей на всех 1 079 ветеранов труда региона. Поправки в бюджет уже направили в правительство Сахалинской области.