Справороссы в августе внесут в Госдуму законопроект о базовом доходе для семей с детьми

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Законопроект о введении с 1 января 2022 года ежемесячных выплат семьям с детьми будет внесен в Госдуму во второй половине августа. Об этом сообщил ТАСС один из авторов инициативы, председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Законопроект о Справедливом базовом доходе [СБД] мы внесем во второй половине августа. Сейчас мы занимаемся расчетами. Первая категория, которая будет получателем - это семьи с детьми. Мы предлагаем ежемесячно платить по 10 тыс. рублей каждому члену семьи, в которой есть дети", - сказал Миронов.

Парламентарий пояснил, что, например, мать-одиночка с одним ребенком будет получать 20 тыс. рублей. "Семья, в которой проживают мать, отец и трое детей, будет получать 50 тыс. рублей каждый месяц", - привел пример он. По предварительным расчетам справороссов, реализация инициативы потребует 7,5 трлн рублей в год.

Политик сослался на данные Росстата, согласно которым 82% малоимущих граждан - это семьи с детьми. "Именно поэтому на первом этапе мы охватим СБД эту категорию граждан, сделав огромный шаг в борьбе с бедностью в нашей стране", - уверен лидер партии.

По его словам, законопроект является лишь первым шагом по внедрению в России базового дохода. "На втором этапе начнем платить Справедливый базовый доход пенсионерам, на третьем - каждому гражданину России. На каждый этап уйдет три-четыре года. Мы пока считаем, как это все будет происходить", - заключил Миронов.