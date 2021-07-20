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Половина москвичей считает, что QR-коды нужно ввести для посещения фитнес-клубов

По итогам опроса, 34% жителей столицы считают, что QR-коды необходимо ввести для посещения театров и кино

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Распространение QR-кодов для посещения фитнес-клубов является наиболее эффективным средством для улучшения эпидемиологической ситуации в Москве. Такое мнение высказала почти половина из тысячи жителей столицы, участвовавших в опросе IFORS Research, проведенном в период с 12 по 15 июля 2021 года.

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По итогам опроса, около половины москвичей (48%) считают, что в первую очередь распространить QR-коды необходимо в фитнес-центрах, спортивных залах, танцевальных классах. На втором месте (34%) - театры, кинотеатры, концертные залы. Топ-3 отраслей бизнеса замыкают салоны красоты, СПА-салоны, бани, массажные салоны (33%).

Наиболее отрицательно москвичи восприняли идею распространить QR-коды на общественный транспорт и сферу торговли (торговые центры, супермаркеты, розничные магазины): 59% и 58% соответственно.

По поводу эффективности внедрения "бесковидных" зон мнения разделились: 48% москвичей считают, что QR-коды и "бесковидные" зоны способствуют улучшению эпидемиологической ситуации в городе, а 45% респондентов убеждены, что это не так.

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