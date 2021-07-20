Опрос: большинство россиян не считают курение пагубной привычкой

Большинство россиян (65%) считают курение обычной привычкой и не оценивают как серьезную угрозу здоровью, при этом три четверти респондентов не думают, что курение опасно именно для их организма. Об этом во вторник свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом "Здоровье" "ВКонтакте".

Говоря о причинах, почему опрошенные не стремятся отказаться от табака, 47% называют сигареты способом борьбы со стрессом. Для 40% россиян курение - часть ежедневных ритуалов: от поездки на машине до знакомства на вечеринках. Кроме того, сотрудники, которые работают в офисе на полной ставке, курят чаще специалистов со свободным графиком: фрилансеров, индивидуальных предпринимателей. Опрошенные, которые курят изредка, не считают, что делают это "по-настоящему" (12%), поэтому и не планируют избавляться от такой привычки.

При этом более 70% курящих россиян пробовали отказаться от сигарет. 50% опрошенных предпринимали для этого несколько попыток, однако полностью избавиться от вредной привычки удалось 14%. Половина из тех, кто отказался от курения, опирались на поддержку близких.

По мнению опрошенных, бросая курить, важно не сворачивать с пути и опираться на помощь близких людей. Кроме того, россияне советуют выяснить причину курения и найти замену сигаретам. Основным фактором успеха на пути отказа от этой вредной привычки респонденты называют силу воли.

Опрос проводился в июне среди пользователей "ВКонтакте". В опросе принимали участие 13022 жителя разных городов России от 18 до 85 лет.