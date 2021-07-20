МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. В поздравлении, опубликованном во вторник на сайте Кремля, президент отметил ценности ислама, служащие укреплению межнационального согласия и сохранению культурного многообразия России.

"Этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим", - говорится в поздравлении.

"Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа", - отметил президент.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. В 2021 году праздник состоится 20 июля. Региональные духовные управления самостоятельно принимают решение о формате проведения праздничных молитв с учетом эпидемиологической обстановки.