Очные занятия "Московского долголетия" возобновят на свежем воздухе по QR-кодам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Москвичи старшего поколения, которые прошли вакцинацию COVID-19 или переболели в течение последних шести месяцев, смогут посещать занятия проекта "Московское долголетие" на свежем воздухе с 21 июля. Об этом сообщила во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Эпидемиологическая ситуация позволяет нам организовать занятия на свежем воздухе, сформировав свободные от ковида группы. Жители старшего возраста ответственно относятся к своему здоровью - уже более 70% участников вакцинированы от коронавируса. Почти полтора года "Московское долголетие" проходило в онлайне, многие участники полюбили и такой формат. Поэтому мы приняли решение продолжить проект в смешанном формате - те, кому удобно заниматься дистанционно, например на даче, могут продолжить это делать. А остальных мы будем ждать в парках, скверах и других городских локациях", - сказала она.

Полный перечень открытых онлайн- и офлайн-групп и расписание занятий можно посмотреть на сайте mos.ru/age. Для очного посещения занятий, которое станет возможно с 21 июля, нужно предъявить QR-код в распечатанном или электронном виде преподавателю группы. Код могут получить вакцинированные двумя компонентами жители, переболевшие коронавирусом не более шести месяцев назад или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов.

Работа кружков и секций программы "Московское долголетие" в связи с пандемией коронавируса была переведена в онлайн. Более 80 тыс. москвичей старшего поколения присоединились к дистанционному обучению. В проекте открыто около 3,7 тыс. онлайн-групп у более 600 организаций-поставщиков образовательных услуг по почти 30 направлениям активностей. С 2020 года запись в проект и на занятия проводится в дистанционном формате. Подать заявку и выбрать занятия проекта можно по телефонам территориального центра социального обслуживания столицы или на сайте mos.ru/age.