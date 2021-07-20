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Очные занятия "Московского долголетия" возобновят на свежем воздухе по QR-кодам

Москвичи смогут посещать занятия с 21 июля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Москвичи старшего поколения, которые прошли вакцинацию COVID-19 или переболели в течение последних шести месяцев, смогут посещать занятия проекта "Московское долголетие" на свежем воздухе с 21 июля. Об этом сообщила во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Эпидемиологическая ситуация позволяет нам организовать занятия на свежем воздухе, сформировав свободные от ковида группы. Жители старшего возраста ответственно относятся к своему здоровью - уже более 70% участников вакцинированы от коронавируса. Почти полтора года "Московское долголетие" проходило в онлайне, многие участники полюбили и такой формат. Поэтому мы приняли решение продолжить проект в смешанном формате - те, кому удобно заниматься дистанционно, например на даче, могут продолжить это делать. А остальных мы будем ждать в парках, скверах и других городских локациях", - сказала она.

Полный перечень открытых онлайн- и офлайн-групп и расписание занятий можно посмотреть на сайте mos.ru/age. Для очного посещения занятий, которое станет возможно с 21 июля, нужно предъявить QR-код в распечатанном или электронном виде преподавателю группы. Код могут получить вакцинированные двумя компонентами жители, переболевшие коронавирусом не более шести месяцев назад или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов.

Работа кружков и секций программы "Московское долголетие" в связи с пандемией коронавируса была переведена в онлайн. Более 80 тыс. москвичей старшего поколения присоединились к дистанционному обучению. В проекте открыто около 3,7 тыс. онлайн-групп у более 600 организаций-поставщиков образовательных услуг по почти 30 направлениям активностей. С 2020 года запись в проект и на занятия проводится в дистанционном формате. Подать заявку и выбрать занятия проекта можно по телефонам территориального центра социального обслуживания столицы или на сайте mos.ru/age.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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