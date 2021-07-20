Во Франции пресекли деятельность продававшей поддельные справки о вакцинации группы

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Полиция парижского региона Иль-де-Франс пресекла деятельность преступной группы, продававшей поддельные документы, позволяющие получить пропуск в общественные места в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник радиостанция France Info по сведениям, полученным от прокуратуры города Бобиньи.

В пятницу в городе Баньоле сотрудники группы по борьбе с организованной преступностью задержали человека, у которого обнаружили 40 справок, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, и несколько тысяч евро. Он отказался объяснить наличие у него медицинской документации.

Сведения, содержащиеся в этих справках, позволили выйти на работников аптеки в городе Л'Э-лес-Роз и местный центр вакцинации. Было установлено, что они продавали справки за €250.

Полиция начала расследование по подозрению в создании поддельной административной документации, нарушении деятельности автоматизированной системы обработки данных, создании преступной группировки.

Новые законы

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь сообщил во вторник, что в стране возникла четвертая волна пандемии коронавируса, связанная с распространением дельта-штамма.

С 21 июля во Франции пройдет чрезвычайная сессия парламента для рассмотрения осложнившейся санитарной ситуации и принятия новых актов для борьбы с эпидемией.

В среду вступают в силу правила о предъявлении пропусков при входе в учреждения культуры. С начала августа, после одобрения законопроекта парламентом, их станет необходимо предъявлять в кафе и ресторанах.

Во вторник Совет министров представил законопроект, согласно которому, в том числе, вводится обязательная вакцинация для медицинских работников. Документ передан на рассмотрение парламента. В этот же день в официальном государственном вестнике Journal officiel опубликовали декрет, согласно которому пропуски будут необходимы для доступа в общественные места, способные вместить более 50 человек - тогда как ранее лимит был установлен в 1 тыс. человек. Мера затронет концертные и спортивные залы, музеи, религиозные центры, библиотеки и кинотеатры. В пропуске должно быть указано прохождение полной вакцинации, или данные недавно сделанного отрицательного теста на коронавирус, или же сведения о наличии иммунитета к коронавирусу.

Владельцы кинотеатров, концертных залов и ресторанов заявляют, что все вводимые властями меры будет крайне сложно соблюдать, поскольку проверка пропусков будет занимать много времени и потребует привлечения дополнительного персонала. Власти заверяют, что на начальном этапе будут оказывать помощь этим заведениям при проверке медицинских справок.