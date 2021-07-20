Мишустин поздравил мусульман России с с праздником Курбан-байрам

Пандемия COVID-19

СМИ: в Валенсии нарушившим карантин туристам с COVID-19 может грозить штраф до €30 тыс.

Заразившимся коронавирусом во время отпуска необходимо находиться на карантине в номерах своих отелей, пишет газета El Mundo

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