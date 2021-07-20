Мишустин поздравил мусульман России с с праздником Курбан-байрам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, который отмечается в этом году 20 июля. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.
"Мусульманская община России многое делает для развития межконфессионального диалога. Искреннего уважения заслуживает большая просветительская деятельность авторитетных религиозных лидеров, благодаря которой сохраняются многовековые исламские традиции, уникальная культура и образование, открываются вузы, восстанавливаются памятники архитектуры, строятся новые мечети", - говорится в телеграмме премьера, направленной руководителям духовных управлений мусульман России.
В послании Мишустин особенно отметил усилия уммы, направленные на укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в российском обществе идеалов взаимного уважения и терпимости.