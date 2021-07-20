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Мишустин поздравил мусульман России с с праздником Курбан-байрам

Мусульманская община страны многое делает для развития межконфессионального диалога, отметил премьер-министр

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, который отмечается в этом году 20 июля. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

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"Мусульманская община России многое делает для развития межконфессионального диалога. Искреннего уважения заслуживает большая просветительская деятельность авторитетных религиозных лидеров, благодаря которой сохраняются многовековые исламские традиции, уникальная культура и образование, открываются вузы, восстанавливаются памятники архитектуры, строятся новые мечети", - говорится в телеграмме премьера, направленной руководителям духовных управлений мусульман России.

В послании Мишустин особенно отметил усилия уммы, направленные на укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в российском обществе идеалов взаимного уважения и терпимости.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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