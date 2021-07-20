Свыше 300 тыс. жителей Пермского края вакцинировались от коронавируса

ПЕРМЬ, 20 июля. /ТАСС/. Свыше 300 тыс. жителей Пермского края завершили вакцинацию от коронавируса, что составляет около 25% от плана вакцинации. Об этом сообщается во вторник в официальном аккаунте министерстве здравоохранения края в Instagram.

"По данным специалистов министерства здравоохранения Пермского края, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 445,7 тыс. жителей. Из них 302,2 тыс. полностью завершили курс иммунизации - им введены первый и второй компоненты", - говорится в сообщении.

В министерстве планируют привить к осени около 1,2 млн человек, это примерно половина от общего населения края. Сделать прививку можно в поликлиниках 55 медучреждений и в мобильных пунктах вакцинации около торговых центров и парков. Всего в регион поступило более 500 тыс. комплектов вакцин.

По требованию Роспотребнадзора в регионе обязали вакцинировать 60% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных служащих. По данным регионального Минздрава, всего в регионе выявлено более 67,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели более 60 тыс. человек, умерли 2,9 тыс. В области продолжает действовать масочный режим, запрещены массовые мероприятия.