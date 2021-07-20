Портал об онкологической помощи для пациентов запустили в Подмосковье

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Портал о возможностях оказания онкологической медицинской помощи пациентам запустили в Московской области. На нем представлена информация о врачах, возможностях диагностики лечения и о профилактике рака, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Министерство здравоохранения Московской области запустило официальный портал об онкологической помощи в Подмосковье onco.mosreg.ru, благодаря которому каждый желающий может узнать о возможностях оказания специализированной медицинской помощи в клиниках региона", - сказали в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что на портале представлена вся необходимая информация о врачах и медицинских организациях Московской области, о возможностях диагностики и лечения, а также о профилактике рака.

"Перед онкологической службой Московской области стоит важная задача - обеспечить максимальную доступность специализированной помощи. Мы стараемся сделать информацию о возможностях онкопомощи прозрачной для пациентов и их близких - каждый житель региона должен владеть достоверными сведениями и понимать, как действовать, если поставлен диагноз. В Подмосковье выстраивается новая система оказания онкологической помощи населению, и мы стремимся сделать ее максимально ориентированной на пациента", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

В пресс-службе рассказали, что пользователям портала доступны онлайн-тесты для определения риска развития различных видов рака. Также на сайте авторизованные пользователи могут оставлять отзывы о врачах и клиниках, а также сохранять полезные статьи.

В настоящее время в Подмосковье функционируют 14 центров амбулаторной онкологической помощи, а до конца года будет открыто еще четыре. Благодаря им пациенты могут в короткие сроки пройти диагностику и начать лечение.