Банковская карта без пластика: инновационность, безопасность, экологичность

Улучшение качества жизни, появление более доступных средств связи и технологический прогресс привели к тому, что в России в последние годы резко вырос уровень проникновения бесконтактной оплаты при помощи электронных кошельков - pays. Сейчас страна занимает первое место в мире по этому показателю.

Обусловлено это прежде всего тем, что число россиян со смартфонами, поддерживающими возможность такой оплаты, постоянно растет - как и количество мест, где принимают бесконтактные платежи. Это рестораны, магазины, общественные пространства, транспорт и многое другое.

Сбербанк как крупнейший игрок на рынке уже на протяжении нескольких лет развивает бесконтактную оплату. Так, компания первой в России предоставила в 2016 году возможность оплачивать покупки через Apple Pay и Samsung Pay, а в 2017 году - через Google Pay.

В июле 2020 года СберБанк представил собственную разработку - SberPay, которая имеет несколько преимуществ, недоступных в других электронных кошельках в России. В частности, на экране смартфона отображается сумма покупки и баланс карты в момент оплаты, а клиент получает подсказки в случае, если на карте недостаточно средств или валюта карты не совпадает с валютой проведения операции. Кроме того, в SberPay есть возможность сменить карту в момент оплаты. Эти опции выгодно выделяют решение СберБанка от аналогичных на рынке.

По данным компании, аудитория пользователей pays динамично растет. На данный момент MAU (месячная аудитория) составляет более 16,5 млн клиентов при ежегодном росте в 40% год к году. Оборот по pays также показывает отличную динамику: в 2020 году каждый пятый платеж клиенты Сбера провели при помощи смартфона. В компании считают, что это очень высокий показатель и в будущем использовать технологию будут только чаще.

Новые решения - от Цифровой карты к картам без пластика

С ростом рынка смартфонов стало очевидно, что они используются не просто как средство связи или мини-компьютер в кармане, но и как инструмент для покупок и онлайн-банкинга. Следуя этому тренду, СберБанк разработал Цифровую карту. Карта, которая "живет" в телефоне, стала доступна в 2018 году, за последние три года было выпущено более 5 млн таких карт.

Кроме того, СберБанк провел исследование, по результатам которого увидел интерес к сервису среди людей пенсионного возраста. При опросе социологи выделили группу 55–65 лет, в которой нашлись люди, предпочитавшие платить смартфоном.

Карта с возможностью активации

В октябре 2019 года СберБанк предоставил возможность активации карты в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" до получения пластика. Это было очень своевременно: менее чем через полгода началась пандемия COVID-19. Хотя пластиковая карта все еще выпускалась, забирать ее из офиса было необязательно. Во время пандемии количество активаций выросло в три раза по сравнению с доковидным периодом. Когда клиенты не могли сходить в офис банка, сервис помогал не остаться без карты тем, у кого в это время истекал срок действия ранее выпущенной: пользователям направлялись СМС со ссылкой на сервис.

Пластик как опция

Несмотря на то что, оформив карту, клиенты могут получить ее пластиковую версию в офисе банка, анализ клиентского поведения показал, что есть те, кто выпускает карту в приложении, но пластик так и не забирает. Поэтому СберБанк разработал сервис, который позволяет клиенту сразу отказаться от пластика при выпуске банковской карты, то есть ограничиться только картой в телефоне.

Карта без пластика действительно аналогична обычной: имеет такую же функциональность и позволяет проводить платежи и онлайн-переводы, копить бонусы, снимать наличные и даже обладает уникальными преимуществами: например, ее не нужно активировать, картой можно пользоваться сразу.

Что касается безопасности, то карта без пластикового носителя предлагает абсолютно ту же степень защиты информации, но без риска потерять пластик, отмечают в компании. Таким образом, карта без пластика - еще более безопасное решение, поскольку ее образ находится в защищенном мобильном приложении банка или электронном кошельке.

Причем в электронных кошельках карты токенизируются, то есть вся информация электронно видоизменяется (шифруется), а обратно ее преобразовать невозможно. Если человеку необходимо увидеть реквизиты карты, он может просто посмотреть их в приложении "СберБанк Онлайн".

Помимо этого, при оплате покупок электронные кошельки запрашивают подтверждение транзакции. Без этого оплата не пройдет. Например, в SberPay оплата подтверждается отпечатком пальца или кодом разблокировки экрана.

Сервис заказа карты без пластика доступен по флагманскому продукту СберБанка - дебетовой СберКарте. Карту без пластикового носителя можно заказать в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" - платить такой картой можно как в интернете, так и устройствами, поддерживающими бесконтактную оплату с помощью NFC, например смартфонами или часами.

С начала запуска в СберБанке наблюдают высокий органический рост использования сервиса: каждая четвертая карта выпускается без пластика. При этом, если вдруг пластик понадобится, то клиент в любой момент может заказать его в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" и выбрать удобное отделение для получения карты. Вместе с тем в компании не видят высокого спроса на дозаказ пластиковых носителей: таких случаев было всего 6%.

Во втором квартале 2021 года ПАО "СберБанк" расширил возможности курьерской доставки карт: дозаказанный пластиковый носитель можно получить курьером в 51 городе России.

Очевидно, что карты, которые выпущены на пластиковом носителе, нужны не всем. Если клиенты не пришли за пластиковой картой в отделение в течение трех месяцев, ее отправляют на переработку - в месяц это суммарно более тонны пластика.

Цифровое банковское будущее

Поскольку за последние три года число транзакций без пластика показывает стабильный рост, в Сбере рассчитывают увидеть в два раза больше проведенных таким образом транзакций к концу 2021 года по сравнению с 2019 годом. Речь идет о миллионах транзакций.

К концу 2023 года в компании прогнозируют, что 50% карт будут выпускаться без пластика. Кроме того, в Сбере продолжают работать над SberPay, улучшая пользовательский опыт и добавляя новые функции для контроля оплаты.

С точки зрения заботы об окружающей среде это еще один шаг к уменьшению потребления пластика, уверены в Сбере. Теперь на первый план выходят опции и сценарии, которые сделают использование продуктов банка в смартфоне еще более удобным, персонализированным и эмоциональным.