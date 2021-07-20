Коэффициент распространения ковида в России опустился ниже единицы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник снизился с 1,02 до 0,99. В Москве показатель упал до 0,82, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В восьми из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся индикатор превышает единицу. Исключением, помимо Москвы, остается Санкт-Петербург, где коэффициент вырос до 1.

В Подмосковье и Нижегородской области показатель остался на уровне 1,01, в Свердловской области он равен 1,04, в Ростовской - 1,05, в Воронежской - 1,06, в Иркутской - 1,07. В Красноярском крае индикатор уменьшился до 1,08 (для региона это минимум с 10 июня), а в Самарской области увеличился до 1,12.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.