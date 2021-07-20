Калининградский янтарный комбинат добыл три самородка весом более килограмма каждый

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Три янтарных самородка каждый весом более 1 килограмма добыты на Калининградском янтарном комбинате. Они обнаружены работниками Приморского карьера за четыре дня, сообщила во вторник пресс-секретарь предприятия Юлия Мамырбаева.

"Конец минувшей недели стал поистине урожайным для работников комбината: три уникальных самородка за четыре дня! Судьба камней, по корпоративной традиции получивших имена, определится после их государственной оценки", - рассказала она.

Янтарь весом 1 076 граммов был добыт в минувший четверг, 15 июля. За характерную форму, напоминающую резец гигантского животного, желто-оранжевый самоцвет получил название "Зуб дракона".

Уже вечером в пятницу, 16 июля, работники Приморского карьера сообщили еще об одной ценной находке - самородке весом 1 244 грамма, он назван в честь предстоящего праздника военных моряков - Дня Военно-морского флота России, который в этом году отмечается 25 июля. Имя "Настойчивый" уникальному янтарю подарил одноименный эскадренный миноносец, флагман Балтийского флота. Янтарный комбинат шефствует над экипажем миноносца и поддерживает дружественные отношения с Балтфлотом, отметила Мамырбаева.

Третий крупный камень был добыт в минувшее воскресенье. Вытянутый, заостренный с одного края с ребристой поверхностью самородок окрашен в медово-коричневый цвет "потянул" на 1 398 граммов. Он по предложению работников комбината получил название "МосВОКУ" в честь одного из старейших военных учебных заведений - Московского высшего общевойскового командного училища, в преддверии очередного выпуска офицеров.

"Самородки стали девятым, десятым и одиннадцатым в ряду обнаруженных с начала сезона добычи янтаря 2021 года. Они подлежат обязательной оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России)", - уточнила представитель КЯК.

О комбинате

Калининградский янтарный комбинат" образован 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры, и свое 75-летие отметит в 2022 году. Предприятие является одним из старейших и ключевых предприятий Калининградской области. В недрах самого западного региона России сосредоточено более 90% мировых запасов янтаря. Янтарный комбинат - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". В 2020 году добыто 525 тонн янтаря, что составило исторический рекорд по объемам добычи на Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года. В 2020 году поставлен абсолютный рекорд по числу добытых за сезон самородков - их число достигло 20.