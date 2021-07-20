В аэропорту Внуково открыли комнаты для курения

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Специальные комнаты для курения заработали в международном аэропорту Внуково. Они находятся в зонах посадки внутренних и международных рейсов, сообщается на сайте аэропорта.

"В аэропорту Внуково функционируют специальные места для курения. Это четыре курительные комнаты, расположенные в зонах посадки внутренних и международных рейсов. Две комнаты находятся около телетрапа №18 и между телетрапами №28 и 29 (международные воздушные линии). Также две комнаты для курения установлены около телетрапов №8 и 17 (внутренние воздушные линии)", - говорится в сообщении.

Еще одна комната для курения ранее была открыта для пассажиров международных воздушных линий в бизнес-зале Art Lounge, в терминале А, на 2-м этаже атриума зоны фонтана. Отмечается, что курительные комнаты соответствуют всем требованиям санитарных норм. Они оснащены вентиляционным оборудованием с современной и мощной системой фильтрации воздуха.

"Помещения могут вместить одновременно до восьми человек, однако в настоящий момент в целях обеспечения санитарной безопасности пассажиров и предупреждения распространения коронавирусной инфекции количество посетителей курительных комнат не должно превышать более двух человек", - уточняется в сообщении.

Международный аэропорт Внуково - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается около 200 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и Африки. Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 млн пассажиров в год.