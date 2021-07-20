ОНК нашла паек питания для российских заключенных в иностранном интернет-магазине

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Владимир Демидко обнаружил паек питания для российских заключенных в открытой продаже в зарубежном интернет-магазине. Об этом сказано в публикации официального печатного органа наблюдательных комиссий "Газета ОНК".

"В июле 2021 года один из членов ОНК Москвы, Демидко Владимир, с удивлением наткнулся на сайте зарубежного интернет-магазина на занимательный товар - индивидуальный рацион питания (ИРП), произведенный в России. В продажу попал не обычный ИРП, а "рацион питания для осужденных на лишение свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений при их этапировании, нахождении в судах в уголовно-исполнительной системе". Судя по штампам на коробках, рацион был произведен в июне 2020 года со сроком годности 18 месяцев, то есть он был годен и никак не мог быть списан через 12 месяцев - к июлю 2021 года", - сказано в публикации.

Там также отмечается, что стоимость одного ИРП продавец оценил в сумму чуть выше 3 100 рублей по текущему курсу, при этом четыре коробки уже были проданы, девять - находились в продаже, а на многочисленных фото стояло название учреждения, для которого он был произведен - ФКУ "ИК-10 УФСИН России по Астраханской области".

"На одной из фотографий товара видны заполненные упаковочные оптовые коробки с рационами, что демонстрировало размах продаж продавца, у которого непонятным образом оказались эти наборы в количестве десятков штук", - сказано в сообщении газеты.

Всю собранную информацию редакция этой газеты направила во ФСИН с просьбой прояснить ситуацию и отреагировать на факты продажи через интернет рационов питания, закупленных на бюджетные средства и предназначенных для питания заключенных.