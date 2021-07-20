Посты эпидконтроля откроют в четырех аэропортах Ненецкого АО из-за COVID-19

"С 21 июля в НАО откроются посты эпидконтроля. Они будут размещены в четырех аэропортах региона - в Нарьян-Маре, Неси, Оме и Пеше, а также на причалах барж. Мера направлена на то, чтобы защитить жителей от случаев завозного ковида", - говорится в сообщении.

Как указано в сообщении, в регионе растет число завозных случаев новой коронавирусной инфекции.

Прибывающим в регион гражданам необходимо будет предъявлять документы об отсутствии COVID-19. Это может быть сертификат о перенесенном заболевании, сертификат о законченной вакцинации или результат ПЦР-тестирования, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в регион. Справка о наличии антител не будет учитываться в качестве документа, подтверждающего отсутствие COVID-19.

На всех постах эпидконтроля будут организованы пункты проведения ПЦР-тестирования. Гражданам без документов, подтверждающих отсутствие заражения коронавирусом, в том числе тем, кто только сдал анализ, будет выдано постановление Роспотребнадзора о соблюдении двухнедельного режима самоизоляции. При получении отрицательного результата теста режим самоизоляции будет отменен.

В регионе также приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров. Они будут возобновлены, как только ситуация с распространением коронавируса стабилизируется.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 436 случаев заболевания COVID-19, в том числе 13 за последние сутки. В регионе зарегистрировано десять летальных исходов от коронавируса. В настоящее время под наблюдением медицинских работников в связи с заражением коронавирусной инфекцией находятся более 200 человек, 175 человек получают амбулаторное лечение, 55 человек - стационарное. В реанимации лежат семь пациентов, все они находятся на искусственной вентиляции легких. В региональном департаменте здравоохранения отметили, что если в предыдущие волны коронавирусной эпидемии количество среднетяжелых пациентов составляло около 20%, то сейчас показатель варьируется от 50% до 60%. В округе действует масочный режим. Носить средства индивидуальной защиты необходимо в магазинах, аптеках, медицинских учреждениях, в общественном транспорте и местах общего пользования и скопления людей.