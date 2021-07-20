На горячую линию омбудсмена России в 2021 году поступило около 7,5 тыс. звонков

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Около 7,5 тыс. обращений поступило в 2021 году на телефон горячей линии уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом сообщила во вторник своем аккаунте в Instagram российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"С начала года на нашу горячую линию поступило уже 7480 звонков. Большинство из них связаны с уточнением информации по ранее поданным жалобам", - говорится в сообщении. Отмечается, что граждан также интересуют способы обращения к уполномоченному.

По словам Москальковой, россияне обращались на горячую линию по вопросам защиты трудовых прав, жилищным и земельным спорам, по жалобам на решения суда. "Поступают жалобы на нарушения пенсионного обеспечения и социальной поддержки, также людей волнуют вопросы охраны здоровья", - отмечается в сообщении.

Москалькова напомнила, что обратиться к уполномоченному по правам человека в РФ можно по телефону 8-800-707-56-67, через интернет-приемную по адресу: http://ombudsmanrf.org/contact/form, а также по почте: 119121, РФ, г. Москва, Смоленский бульвар д.19, стр. 2.