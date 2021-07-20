Как проходит вакцинация детей от коронавируса в разных странах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Власти большинства развитых стран уже приступили к вакцинации от коронавируса подростков с 12 лет и продолжают клинические испытания прививок для детей младшего школьного возраста. Вакцинация подростков носит пока рекомендательный характер, но правительственные эксперты считают, что в любом случае речь идет о важных мерах в борьбе с пандемией, которые к тому же позволят лучше подготовиться к началу нового учебного года.

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Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрили применение вакцины, созданной американской компанией Pfizer совместно с германской BioNTech, для подростков в возрасте от 12 лет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также признала необходимость вакцинации детей от коронавируса, хотя и рекомендовала западным странам не торопиться, а использовать излишки препаратов для помощи беднейшим государствам через международный механизм COVAX. В России 5 июня начались клинические исследования применения вакцины "Спутник V" для пациентов в возрасте от 12 до 17 лет. Они продлятся год, и по итогам может быть принято решение о включении подростков в программу вакцинации от коронавирусной инфекции. ТАСС разбирался, в каких странах и при каких условиях уже проводится вакцинация подростков и есть ли какие-то перспективы ее распространения на детей младшего школьного возраста. Массовая вакцинация подростков в Израиле и исследования в США Израиль, являющийся мировым лидером по уровню вакцинации, начал делать прививки от коронавируса подросткам 12-15 лет в июне 2021 года. "Вакцинация детей в возрасте от пяти до 11 лет в настоящее время не проводится, кроме особых ситуаций, когда высока вероятность тяжелого протекания заболевания или даже смертности из-за нового коронавируса", - сообщило министерство здравоохранения государства. По его данным, к концу прошлой недели в Израиле первая доза вакцины Pfizer/BioNTech была введена уже 40% подростков в возрасте от 12 до 19 лет, а вторую получили чуть более 27% представителей этой возрастной группы. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил 4 июля, что за неделю в стране первую дозу прививки получили 100 тыс. подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Как и в Израиле, в США вакцины от коронавируса одобрены к применению только с 12 лет. В то же время американская компания Moderna, а также Pfizer/BioNTech начали испытания препаратов, предназначенных для детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Предполагается, что после завершения испытаний полученные данные проверит FDA, а затем может быть дано разрешение на применение вакцин в чрезвычайных ситуациях. По оценкам СМИ, это произойдет к середине зимы. После этого станет возможной массовая вакцинация детей младше 12 лет. Вакцинация во Франции Французские власти намерены начать с наступлением нового учебного года широкую кампанию вакцинирования школьников. Возможность пройти вакцинацию у них есть и сейчас (это официально разрешено с 15 июня), но пока результаты этой работы относительно скромные. При 50-процентной вакцинации всего населения страны первую дозу вакцины пока получил лишь каждый пятый школьник в возрасте от 12 до 17 лет.

Подростки могут быть вакцинированы только препаратом Pfizer/BioNTech и только на основе письменного разрешения родителей, причем если родителей двое, то предоставить такое разрешение должен каждый из них. Разумеется, требуется и согласие самого ребенка, но оно может быть устным после проведения подробной беседы. Президент Франции Эмманюэль Макрон в недавнем телевизионном обращении предупредил, что уже с 21 июля "соотечественникам старше 12 лет" потребуется свидетельство о вакцинации или негативный тест на коронавирус для доступа в театры, парки, на концерты и фестивали. С 30 августа это правило будет действовать для подростков при посещении кафе, ресторанов или во время путешествий на дальние расстояния (самолет, поезд). В Италии и Испании вакцинация подростков с 12 лет также носит рекомендательный характер и для этого также используется вакцина Pfizer/BioNTech. Ожидается, что этот процесс активизируется в августе перед началом нового учебного года. Германия продолжает дискуссии В Германии постоянная комиссия по вакцинации при Институте вирусологии имени Роберта Коха (STIKO) рекомендовала прививать от коронавируса только тех детей и подростков от 12 до 17 лет, которые страдают хроническими заболеваниями, например, диабетом или заболеваниями легких. Общей рекомендации вакцинировать эту группу населения STIKO давать не стала. По оценке экспертов комиссии, COVID-19 представляет для детей значительно менее серьезную опасность, нежели для взрослых. До сих пор около 80 несовершеннолетних в Германии лечились в отделениях интенсивной терапии от ковида, известно лишь о единичных случаях их смерти. Вакцинация детей и подростков в ФРГ осуществляется по желанию родителей или опекунов и после консультации с врачом. Первый компонент вакцины Pfizer/BioNTech там получили 5,3% детей и подростков от 12 до 17 лет, полностью привиты 2%. В то же время в Германии продолжаются дискуссии о необходимости вакцинации детей младшего возраста. Эксперты STIKO намерены представить свои рекомендации после того, как компании-производители завершат соответствующие испытания. Ожидается, что это произойдет в сентябре. Япония и Сингапур снижают порог 15 июля телеканал NHK сообщил, что Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии решило снизить минимальный разрешенный возраст применения вакцины компании Moderna с 18 до 12 лет. Ожидается, что скоро об этом будет объявлено официально. Ранее ведомство приняло аналогичное решение по препарату Pfizer/BioNTech. Японский Минздрав считает, что снижение возрастного порога поможет улучшить эпидемическую ситуацию, поскольку в стране усилилось распространение мутировавших штаммов вируса. По такому же пути пошли в Сингапуре, где с 11 июня разрешили делать прививку вакциной Pfizer/BioNTech 12-летним подросткам. По официальным данным, примерно 80% юношей и девушек в возрасте от 12 до 19 лет либо уже сделали первую прививку, либо зарегистрировались на вакцинацию. В то же время группа сингапурских педиатров и кардиологов направила местному экспертному комитету по вакцинации населения коллективное письмо с просьбой приостановить вакцинацию детей до тех пор, пока не будет опубликовано экспертное заключение по поводу смерти в США 13-летнего пациента, получившего прививку вакциной, созданной на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Китай готовится к вакцинации Власти Китая одобрили использование вакцин для детей и подростков в возрасте от трех до 17 лет пока лишь в экстренных случаях. В июне разрешение получил препарат CoronaVac, разработанный китайской компанией Sinovac. Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале The Lancet, он показал высокую эффективность в ходе испытаний среди пациентов этой возрастной категории. 16 июля для использования в аналогичных целях была одобрена инактивированная вакцина, созданная Пекинским институтом биопрепаратов (входит в фармакологическую компанию Sinopharm. Дата массовой вакцинации граждан в возрасте от трех до 17 лет в КНР пока не называлась. Как заявил в эфире Центрального телевидения Китая вице-президент China National Biotec Group (CNBG, подразделение Sinopharm) Чжан Юньтао, согласно предварительным оценкам, препараты для вакцинации детей и подростков поступят на рынок примерно через год.

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