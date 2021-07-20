Единороссы призвали все партии подписать соглашение о санитарной безопасности на выборах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" обратилась ко всем политическим партиям с призывом подписать соглашение об обеспечении санитарной безопасности в ходе выборной кампании. Об этом сообщила во вторник пресс-служба партии.

Как отмечается в сообщении, в рамках соглашения партиям "предлагается взять на себя добровольные и осознанные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм. Главная цель - защита здоровья граждан".

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что выборы в этом году проходят в необычных условиях. "Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить, [нужно] перевести в онлайн-формат или проводить с минимальным количеством участников", - подчеркнул он на брифинге, который провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко в московской больнице №40.

"Призываем кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. Безусловно, выборы важны, но еще важнее безопасность наших граждан", - отметил Турчак.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.