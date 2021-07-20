Власти сообщили, что все ковидные госпитали Новосибирской области обеспечены кислородом

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Все ковидные госпитали Новосибирской области в полном объеме обеспечены медицинским кислородом, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Константина Хальзова.

Ранее о перебоях в поставках и нехватке кислорода сообщали местные СМИ.

"Все медицинские организации региона, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией, обеспечены кислородом в полном объеме. Поставки кислорода осуществляются бесперебойно. Кислородная поддержка больным назначается лечащим врачом по показаниям, в приобретении родственниками больных дополнительного кислорода необходимости нет", - отметил министр.

Как сообщили в региональном Минпромторге, в настоящее время "Сибтехгаз" является единственным производителем и поставщиком кислорода в медицинские учреждения области для лечения коронавирусной инфекции. На предприятии запущены в работу две установки по выпуску медицинского кислорода - тем самым закрыта потребность учреждений региона в кислороде. При этом на предприятии действуют сразу две системы качества.

В пресс-службе добавили, что после остановки оборудования организация совместно с энергоснабжающими компаниями и правительством Новосибирской области реализовала план по исключению перебоев в поставках электроэнергии.