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Пандемия COVID-19

В ДУМ РФ заявили, что большинство сотрудников религиозных организаций прошли вакцинацию

Мусульмане очень активно прививаются, отметил председатель управления Равиль Гайнутдин

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Большая часть сотрудников мусульманских религиозных организаций и Духовного управления мусульман (ДУМ РФ) прошли вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщил во вторник председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Наши мусульмане очень активно вакцинировались, вакцинируются. Я знаю по штатному расписанию наших религиозных организаций и по духовному управлению, у нас большинство вакцинированы", - сказал он.

По его словам, сотрудники ДУМ РФ не сталкивались с тяжелыми осложнениями и побочными эффектами после прививки.

Гайнутдин также выразил сожаление, что в обществе есть противники вакцинации, которые распространяют ложные слухи о прививках. "Люди читают, люди также слушают и видят это, но я рад тому, что наши верующие услышали призыв своих наставников", - отметил он.

Ранее Гайнутдин принял решение не допускать до работы сотрудников и служителей мечетей без прививки от COVID-19. На прошлой неделе Совет муфтиев России сообщил о проведении намаза в честь праздника Курбан-байрам в мечетях Москвы и Московской области, а также в регионах, где введены ограничения в связи с эпидемической ситуацией, без присутствия прихожан. В молитве принимали участие только сотрудники мечетей и духовенство. Курбан-байрам в этом году отмечается 20 июля.

Теги
РоссияГайнутдин, Равиль ИсмагиловичПандемия COVID-19
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