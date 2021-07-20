В ДУМ РФ заявили, что большинство сотрудников религиозных организаций прошли вакцинацию

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Большая часть сотрудников мусульманских религиозных организаций и Духовного управления мусульман (ДУМ РФ) прошли вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщил во вторник председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Наши мусульмане очень активно вакцинировались, вакцинируются. Я знаю по штатному расписанию наших религиозных организаций и по духовному управлению, у нас большинство вакцинированы", - сказал он.

По его словам, сотрудники ДУМ РФ не сталкивались с тяжелыми осложнениями и побочными эффектами после прививки.

Гайнутдин также выразил сожаление, что в обществе есть противники вакцинации, которые распространяют ложные слухи о прививках. "Люди читают, люди также слушают и видят это, но я рад тому, что наши верующие услышали призыв своих наставников", - отметил он.

Ранее Гайнутдин принял решение не допускать до работы сотрудников и служителей мечетей без прививки от COVID-19. На прошлой неделе Совет муфтиев России сообщил о проведении намаза в честь праздника Курбан-байрам в мечетях Москвы и Московской области, а также в регионах, где введены ограничения в связи с эпидемической ситуацией, без присутствия прихожан. В молитве принимали участие только сотрудники мечетей и духовенство. Курбан-байрам в этом году отмечается 20 июля.