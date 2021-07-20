МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Людмилу Чурсину с юбилеем. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Блистательная актриса, вы исполнили десятки ярких, запоминающихся ролей на театральных подмостках и в кинематографе, многогранным талантливым творчеством обогатили замечательные традиции отечественной драматической школы. Ваша биография служит достойным примером для всех, кто решил посвятить себя служению искусству, российской культуре", - подчеркнул глава государства, пожелав актрисе здоровья и благополучия.

Российская актриса, народная артистка СССР Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. Снялась более чем в 90 фильмах, среди которых "Донская повесть", "Журавушка", "Олеся", "Русь изначальная" и другие.