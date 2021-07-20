В Чечне малоимущим жителям раздали 15 млн рублей в честь праздника Курбан-байрам

ГРОЗНЫЙ, 20 июля. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова (РОФ) в связи с празднованием Курбан-байрама раздал малоимущим семьям в Чечне 15 млн рублей и более 22 тыс. баранов, чтобы жители смогли совершить обряд жертвоприношения в честь священного для мусульман праздника. Об этом во "ВКонтакте" сообщил во вторник глава региона Рамзан Кадыров.

"В этот священный для мусульманской уммы день Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-хаджи Кадырова провел крупную благотворительную акцию. Малоимущим роздано 15 млн рублей. Также в преддверии дня Арафа и празднования Курбан-байрама фондом роздано для проведения обряда жертвоприношения более 22 тыс. голов мелкого рогатого скота", - написал Кадыров.

Благотворительный фонд, возглавляемый матерью Рамзана Кадырова Аймани, регулярно оказывает материальную помощь нуждающимся жителям Чеченской Республики, других регионов РФ и зарубежных стран, в том числе Сирии, Ирака и Бангладеш. В месяц Рамадан продовольственную помощь от фонда получили около 570 тыс. семей, а денежную - более 25 тыс. РОФ занимается восстановлением и строительством социальных объектов в Чечне, а также мечетей в разных странах.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом. Он отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.