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В Москве от коронавируса привились более 4 млн человек

Свыше 2,2 млн из них получили оба компонента вакцины
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Число привившихся от коронавируса в Москве превысило 4 млн человек. Оба компонента вакцины в столице получили 2,2 млн человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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"Всего в столице вакцинировано свыше 4 млн человек, из них вторым компонентом - свыше 2,2 млн человек", - сообщили в пресс-службе.

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы". На данный момент в столице России открыты порядка 300 центров вакцинации.

Теги
Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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