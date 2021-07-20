Пекин приступил к вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Пекин во вторник приступил к вакцинации от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщил информационный портал Sina .

Как указывается в материале, на первом этапе будут прививать граждан в возрасте от 15 до 17 лет: в июле они получат первый компонент вакцины. В августе первую дозу препарата получат лица в возрасте от 12 до 14 лет. Отмечается, что родители или опекуны вакцинируемых должны быть проинформированы о процессе вакцинации и дать свое согласие на прививку.

Помимо Пекина о начале вакцинации подростков объявили и некоторые другие регионы Китая. Так, например, на прошлой неделе Центр по профилактике и контролю заболеваний северо-восточной провинции Хэйлунцзян заявил, что с июля регион начнет вакцинировать подростков в возрасте 12-17 лет: на первом этапе будут прививать граждан в возрасте от 15 до 17 лет, к концу месяца они должны получить первую дозу препарата. На втором этапе в августе власти начнут прививать подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Согласно плану, к концу сентября обе возрастные группы должны завершить процесс вакцинации.

В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая в июле планируется обеспечить первой дозой вакцины лиц в возрасте от 15 до 17 лет. В августе - завершить процесс вакцинации для подростков от 15 до 17 лет и обеспечить первым компонентом вакцины детей в возрасте от 12 до 14 лет. Процесс вакцинации граждан в возрасте от 12 до 17 лет в автономном районе планируется завершить к концу октября.

К настоящему времени власти Китая одобрили экстренное использование двух вакцин для детей в возрасте от 3 до 17 лет. В июне разрешение получил препарат CoronaVac, разработанный китайской компанией Sinovac. 16 июля одобрение на экстренное использование среди лиц от 3 до 17 лет получила инактивированная вакцина, разработанная Пекинским институтом биопрепаратов (входит в фармакологическую компанию Sinopharm).

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на 19 июля, китайские медики в ходе кампании вакцинации населения сделали свыше 1,46 млрд прививок от коронавируса.