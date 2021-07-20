Прощание с Дживаном Гаспаряном состоится 24 июля

ЕРЕВАН, 20 июля. /ТАСС/. Прощание с музыкантом Дживаном Гаспаряном состоится 24 июля в концертном зале им. "Арама Хачатуряна" в Ереване. Об этом во вторник сообщили в правительственной комиссии по организации и проведению похорон Гаспаряна.

"Прощание с народным артистом Армянской ССР, мастером игры на дудуке Дживаном Гаспаряном состоится 24 июля в концертном зале им. "Арама Хачатуряна" с 11:00 до 14:00 (с 10:00 до 13:00 мск)", - сообщили в комиссии.

Его похоронят в пантеоне им. Комитаса.

Народный артист Армянской ССР умер 6 июля на 93-м году жизни в Лос-Анджелесе, где он проживал в последние годы.

Профессор Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Гаспарян в 2000 году стал одним из исполнителей музыки к фильму "Гладиатор". В 2002 году он получил награду WOMEX "За заслуги перед музыкальным искусством", в 2006 был номинирован на Grammy. Он сотрудничал с такими известными музыкантами, как Брайан Мэй, Питер Гэбриел, а также выпустил множество сольных альбомов.

Гаспарян неоднократно выступал с концертами в России. Его последний концерт в Москве состоялся в 2015 году.