Журналистов в Кабардино-Балкарии обязали вакцинироваться от коронавируса

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Главный санитарный врач Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Жирослан Пагов своим постановлением обязал сотрудников средств массовой информации региона сделать прививку от коронавируса. Соответствующий документ о внесении изменений в постановление "О проведении профилактические прививок отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям" опубликован во вторник на сайте ведомства.

"Пункт 1.1 дополнить: работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в средствах массовой информации, в том числе телевидении, радио, электронных СМИ", - говорится в сообщении.

15 июля обязательную вакцинацию ввели в регионе для работников сфер торговли, общественного питания, услуг салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов. Кроме того, обязательной вакцинации подлежат работники сферы бытовых услуг, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, МФЦ, транспорта, в том числе такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, работники сферы строительства, сельского хозяйства, туризма, культурной сферы, театров и кинотеатров и доставки. Главный государственный санитарный врач по КБР также постановил обеспечить вакцинацию госслужащих, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления.

По состоянию на 20 июля в КБР выявлено 26 084 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 24 299 человек, умерли 560. В госпиталях развернуто 697 коек, лечение проходят 593 больных, из которых 87 - в реанимациях. По данным регионального Минздрава, первым компонентом успели привиться 101, 526 тыс. человек, более 60,3 тыс. жителей прошли оба этапа вакцинации.