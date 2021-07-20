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Песков не знает ни о каком строительстве, якобы ведущемся в Ново-Огарево

По словам представителя Кремля, в резиденции президента нет никаких строек
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о новых строительных работах, которые якобы ведутся вблизи резиденции главы государства в Ново-Огареве.

"Я не располагаю информацией про какие-то стройки. В Ново-Огарево нет никаких строек. Это резиденция главы государства, там нет никаких строек", - подчеркнул он.

Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать публикации о строительстве, которое якобы ведется около президентской резиденции.

Он заметил, что в России ресурс, где был размещен соответствующий материал, внесен в реестр запрещенной информации, поэтому в Кремле его публикации не читают. "Я могу только сказать, что на территории резиденции президента нет никаких строек", - повторил Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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