Эксперт: относительная летальность дельта-штамма ниже, чем от других мутаций коронавируса

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Летальность штамма "дельта" ниже, чем в случае с другими мутациями коронавируса, заявил во вторник замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Россия-24" .

"Говорить о том, что увеличилось число летальных исходов не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 года и сейчас кардинально поменялась. <...> Мы идем уже не вслепую, когда в темной комнате ищем какой-либо предмет. Это приводит к тому, что в настоящий момент при более сложном течении [болезни] относительная летальность, если сравнивать с таким же периодом весной 2020 года, она, бесспорно, ниже", - сказал он, отвечая на вопрос о летальности от дельта-штамма.

Горелов также отметил, что коронавирусная инфекция "помолодела": "Сейчас основной контингент [заболевших] - это 14-29 [лет]".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 191 млн человек, более 4,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 006 536 случаев заражения, выздоровели 5 382 213 человек, умерли 149 922. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.