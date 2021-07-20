В Северной Осетии создадут военно-патриотический лагерь "Авангард" для школьников

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июля. /ТАСС/. Военно-патриотический лагерь "Авангард" будет создан в Северной Осетии по поручению врио главы республики Сергея Меняйло. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Руководитель республики предложил построить военно-патриотический лагерь "Авангард" на территории аэродрома регионального отделения ДОСААФ. Планируется, что в лагерь будут направляться юнармейцы на профильные смены, где они будут изучать теорию и приобретать практические навыки", - говорится в сообщении.

В настоящее время министерство строительства и архитектуры готовят техническое задание на проектирование "Авангарда", а также смету на строительство объекта.

В 2018 году на территории воинской части Южного военного округа - мотострелкового соединения 58-й общевойсковой Армии был создан филиал парка "Патриот". Он доступен военнослужащим, членам их семей, активистам движения "Юнармия" и других детских, молодежных организаций. Здесь проводят мероприятия военно-патриотической и культурно-досуговой направленности, а также спортивные состязания.