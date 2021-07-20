Парламент Украины может разрешить гражданам быть информаторами нарушений ПДД

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Более трех десятков депутатов Верховной рады зарегистрировали в парламенте страны проект закона, который разрешает физическим лицам быть информаторами нарушений правил дорожного движения, а также вводит соответствующее денежное вознаграждение для них. Об этом сказано в проекте документа под названием "Об усилении роли общества в мероприятиях контроля за безопасностью дорожного движения и соблюдением правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств", авторами которого выступили в основном депутаты от президентской фракции "Слуга народа".

"Граждане, которые зафиксировали нарушения в режиме фотосъемки (видеозаписи) и с использованием специального программного средства (идентификации личности) обратились с соответствующей информацией в уполномоченный орган, получают статус уведомителя", - говорится в пояснительной записке. При этом уточняется, что в случае привлечения виновного лица к ответственности и уплаты им наложенного штрафа информаторы могут получить вознаграждение в размере 10% от этого штрафа. Порядок таких выплат предлагается передать на утверждение правительства Украины.

С целью недопущения злоупотреблений со стороны уведомителей предлагается установить уголовную ответственность для них за предоставление "поддельных или искусственно созданных материалов" фото- или видеосъемки. Отмечается, что наказание за ложные данные будут предполагать исправительные работы, или же ограничение свободы до одного года.